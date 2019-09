Denes Farkas: olen oma töid näinud luuletustele sarnasena

Kunstnik Denes Farkasi uus soolonäitus kannab pealkirja "Unenägudest, mis sind äratavad" ja see on mõtteline järg eelmisel aastal Tartus toimunud näitusele "Kui ma sulen oma silmad". Väljapaneku idee sündis keset merd, kus kunstnik veel hõljudes korraks tukkuma jäi.

Erinevalt eelnevatest näitustest, kus Farkas tegeles globaalsete eksistentsiaalsete küsimustega, avab ta seekord oma isiklikku ruumi. "Katsun ise rääkida, mida mina tunnen, see on väga abstraktne, pigem poeetiline. Poeetilisust on varem ka olnud, aga mina olen kogu aeg oma tööd näinud nagu luuletustele sarnast," selgitas Farakas.

Ruumi keskne installatsioon sai alguse Farkase lapsepõlvest, taimekompositsioon sai aga alguse kaks aastat tagasi alanud projektist, kus kunstnik külastas maailma seemnepanku ning proovis neid ise idandada. "Siis need hakkasid kasvama ja mul on ateljee täis erinevaid taimi, mis ma olen seemnetest kasvatanud. Nad on viimaste aastate jooksul minuga koos elanud või ma olen hoolt kandnud nende eest," ütles Farakas.

Denes Farkase näitus Temnikova ja Kasela galeriis Tallinnas on avatud kuni 9. novembrini.