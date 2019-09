Tarantino plaanib filmile "Ükskord Hollywoodis" minisarja

Kuulujutud minisarjast on ringelnud juba mõnda aega ja nüüd kinnitas filmi üks peaosatäitjatest Brad Pitt Tarantino tulevikuplaani filmi "Ükskord Hollywoodis" minisarjaga laiendada. Sama tegi režissöör tegi filmi "Vihane kaheksa" puhul, mille minisari ilmus Netflixis. "Jah, me oleme sellest rääkinud. See on päris sütitav idee," märkis Pitt.

Brad Pitt confirmed that Tarantino's discussed a streaming version of ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD that would expand the film into several episodes and add cut footage. "It's a pretty arousing idea," Pitt told me. pic.twitter.com/nS4z6dmgud