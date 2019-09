Alustaks kohe kõige põhilisemast ning ütleks ära, et Baltra esimene album, isale pühendatud "Ted" on hea. Muusikaliselt pakub see uudsust, õhulisust, kohati elektroonilist happelist veiderdamist, mahlakat vokaali ning stiililist vaheldusrikkust. Kuigi ühelt poolt on mitmekesisus tore, siis Baltra albumi puhul jääb kummitama mõte, kas ühe plaadi asemel võinuks välja anda mitu EP-d.

Baltra ilmus tantsumuusika maastikule lo-fi house'i lainega. Ta tõusis esile palaga "Fade Away", mille sillerdavad, sireenidena vilkuvad helid, mõnus konkreetne tummine biit, ülimadal bassine moondatud mahe vokaal ning happeline veiderdamine ongi Baltrale iseloomulikud elemendid.

Uutena kõlavad aga drum'n'bass'i käigud. "Ted" algab maagiliselt kauni "Flashbackiga" ning meeleolu keritakse rütmikamalt üles "Opal Dripi" ning "Supreme'iga". Seejärel tekib aga küsimus, mis on albumi narratiiv? "In The Mist Of Lovers Past" ning minu lemmik "How Does It Work?" juhatavad vilkamatele trummi ja bassi radadele ning kui "Ted's Interlude" sobitub õhulise helikeele poolest eelmiste paladega, siis "Rue Des Sablons" mitte.

Seejuures meenutab "Ted's Interlude" kõlapildilt Leon Vynehalli albumit "Nothing Is Still". Ka Vynehalli albumi alus on tema pere lugu ning muusika liigub stiilide vahel, siis kuulates narratiiv säilib, sest plaat on oskuslikult üles ehitatud. "Tedi" eklektika kontrastid on teravamad. See ei pruugi halb olla, aga võib takistada muusikasse sulandumist.

Album jaguneb kolmeks kui mitte neljaks mõtteliseks EP-ks - ambientilik, dnb-lik melanhoolne-meloodiline, minimal techno osa ning võiks öelda, et leidub ka klassikalisi lo-fi house'i palu ehk Baltra juurte kõla. Artist on ka ise öelnud, et albumit tegema hakates polnud tal kindlat pidepunkti. Eesmärk oli midagi lihtsalt välja anda (mida on ka kuulates tunda). Kui aga Baltra isa Ted ootamatult suri, sai albumi mõte selgemaks. Sellest tulevalt kaldub muusika Baltrale omaste house-biitide kõrval ambientlikku ilusasse nukrusse.

Kuigi albumilt peegeldub produtsendi soov kasutada kõiki kapis leiduvaid maitseaineid, võib-olla ka soovist neid enne realiseerimistähtaega ära kasutada, leidub "Tedil" palju head. Ehk läinuks mitme EP välja laskmisel mõni pärl kaduma, sest sarnasus ei lase ühel või teisel lool esile kerkida. Võib positiivselt tõdeda, et Baltra pole kaotanud oma kõlavärve, mis talle kõigepealt tuntuse tõid. Samas tõestab ta, et on võimeline üllatama ning murdma mugavustsoonist välja.