Ilmus Miles Davise seniavaldamata album

Esialgu 1985. aastal lindistatud "Rubberband" pidi olema Davise esimene album tema tollase uue plaadifirma Warner Bros. Records alt. Ameraycani stuudios koos produtsentide Randy Halli ja Zane Gilesiga lindistatud laulud tähistasid Davise jaoks selget helilist pöördepunkti, pannes suuremat rõhku souli ja funki tekstuuridele. Davis jättis albumi lõpuks sinnapaika ja võttis hoopis ette albumi "Tutu" tegemise, mistõttu "Rubberband" kuulajateni ei jõudnud ja vajus peaaegu et unustusehõlma, vahendab Consequence of Sound.

Enam kui 30 aastat hiljem taaselustasid Hall ja Giles "Rubberbandi" ja lõpetasid selle koos Davise vennapoja Vince Wilburn Jr-ga, kes mängis albumi algsetel salvestussessioonidel ka trumme. Kuulajad said plaadist väikese eelmaitse eelmise aasta plaadipoodide päeval avaldatud neljaloolise lühialbumiga "Rubberband". Hiljuti avaldati albumilt ka singlid "Paradise", "So Emotional" ja "Give It Up". Reedel ilmus plaadifirma Rhino alt lõpuks tervikalbum.

Kuigi postuumsed albumid pole lihtne ülesanne, mida ette võtta, on Wilburn kindel, et Davis oleks "Rubberbandi" armastanud. "Ma arvan, et ta oleks selle edasiarenduse üle uhke olnud," märkis ta. "Püüdsime hoida seda 80. aastate meelelaadis, puistades sinna vürtse ja rütme, säilitades samal ajal Miles'i käekirja. Progress oli tema jaoks esmatähtis. Ma usun, et talle oleks muusika selline edasiarendus meeldinud."