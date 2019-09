Harriet Toompere on multifilmile teksti lugedes ka pea vastu mikrofoni ära löönud

Esmaspäevane "Terevisioon" läks eetrisse otse Draamateatrist, kus algas uus hooaeg. Ka Harriet Toompere pühkis sel puhul oma tekstiraamatutelt tolmu ja rääkis oma tööst nii teatris kui ka stuudiotes, kus ta andnud sageli oma hääle multifilmitegelastele. Toompere tunnistas, et on teinekord läinud teksti sisse lugedes nii hoogu, et on isegi pea mikrofoni vastu ära löönud.

"Mina ikkagi hüppan ja kargan. Ma olen löönud ka oma pea vastu mikrofoni ära, et käib müts ja tuleb uuesti teha, sest ma olen hoogu läinud," rääkis Toompere, kes on oma hääle andnud muu hulgas ka "Terevisiooni" hommikuse multifilmi "Põrsas Peppa" peategelasele.

Ta ütles, et üldiselt käib hääle leidmine multifilmitegelasele selle järgi, nagu originaalkeeles on ette antud, aga kui originaali ei ole olnud, siis on nad koos meeskonnaga need stuudios leiutanud.

Harriet Toompere tunnistas, et stuudios teksti sisse lugedes kasutab ta kas telefoni või iPadi, et loodust säästa. "Paberitest on kahju, sest need on tõesti ainult korraks lugemiseks ja siis lähevad need käkardi sinna prügikasti. Muidugi on oht, on olnud, et [aku] on tühjaks saanud ja siis ma olen ikka pidanud küsima, kas seda paberi peal ei ole."

Paber on selles suhtes ikkagi kindlam, lisas ta. "Seal ei kustu [tekst] ära ja ei saa [aku] tühjaks. Aga paberite juures on väga raske see, et sa pead suutma neid hiirvaikselt keerata, et see krabin peale ei jääks. Hea on, kui ta on nii kirjutatud, et ta on ainult ühel poolel, aga kui on mõlemale poole tekst kirjutatud ...," kirjeldas ta.

"Terevisioon" läks eetrisse Draamateatrist. Pildil Harriet Toompere. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Võru keelega suvetööl

Kaks etendust on Toompere sel hooajal juba andnud. "Ma õppisin sisse võrukeelsesse tükki "Põud ja vihm". See oli mul selline suvetöö. Poolteist kuud oli ikka iga päev tuupimist."

Ta asendab lavastuses Hilje Murelit, kes lapseootuse tõttu lavastusest üheks hooajaks eemalduma peab. "Ma ei ole prooviperioodi koos teiste näitlejatega teinud ja õppisin iseseisvalt seda võro keelt ja pean seda iga päev kordama."

Oma lemmiklavapartneritest rääkides tuli Harriet Toomperele meelde küll esimesena oma elukaaslane Mait Malmsten, aga samuti tõi ta välja Marta Laane.

"Marta suudab igast olukorrast välja aidata. Ma olen temaga palju lasteetendusi mänginud ja mina jään improviseerimisega kuidagi hätta. Ma alustan midagi, aga ei oska seda lõpuni viia ja siis Marta on selline, kes alati kuidagi võtab ja viib lõpuni ning teeb veel ühe vimka sinna.

Oma poja Franz Malmsteniga ei ole Harriet Toomperel olnud veel võimalust lava jagada. "Ta tegi koolis 9. klassis küll ühte filmi ja me Maiduga mängisime selles. Kodus köögist oleme filmi teinud."