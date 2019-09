Riina Luik filmist "Downton Abbey": see on ilus lõpetus seriaalile, mida enam jätkata ei taheta

13. septembrist juab kinodesse režissöör Michael Engleri film "Downton Abbey", mis põhineb samanimelisel hittsarjal. Kultuuriajakirjanik Riina Luik avas kultuurisaates "OP", mis on selle sarja edu valem.

Riina Luige sõnul on hea seriaali tunnuseks tugev käsikiri, head näitlejad ning tipptasemel režissöör ning operaator. "Loomulikult ootame me seriaalilt alati ilusaid kaadreid ning head muusikat, kui vaadata filmi sisusse, siis inimesi köidab psühholoogiline usutavus, mis hea seriaali puhul tähendab seda, et me ei näe mitte ainult sündmuste kulgu, vaid ka karakterite arenemist."

"Mul on raske öelda, mida filmi loojad tegelikult mõtlesid, et minule jäi tunne, et ta on ilus lõpetus seriaalile, mida enam jätkata ei taheta," mainis ta ja rõhutas, et sarja fännid ei pea filmis pettuma. "Kui asi on niisuguste meistrite kätes nagu Michael Engler ja Julian Fellowes, kaasa arvatud suurepärane näitlejaansambel, siis milles pettuda."