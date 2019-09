The Guardian valis NO99 lavastuse sajandi parimate sekka

Ajaleht The Guardian valis Teater NO99 lavastuse "Three Kingdoms" 21. sajandi senise 50 parima teatrilavastuse hulka.

The Guardian nimetab Simon Stephensi kirjutatud ja Sebastian Nüblingi lavastatud teost prohvetlikuks, ning kuigi 2012. aastal ilmunud arvustuses teenis "Three Kingdoms" vaid 2 punkti 5st, osutus see Brexiti-eelne teos ajast ees olevaks, kirjeldades Euroopa ja Suurbritannia negatiivseid arenguid.

""Three Kingdoms" on retk Euroopa ja teadvuse valgustamata paikadesse. See on lavastus, mis algab sealt, kuhu kõik jõuda tahaksid, ja lõpeb seal, mida me kõik kardame. Siin põimuvad keeled, maailmavaated, hea ja kuri, tähendusega ja tähenduseta, pildid, hääled, aga ka erinevad teatrikultuurid," kirjeldab lavastust Teater NO99 koduleht.

"Viimastel aastakümnetel on palju räägitud Euroopa ja euroopluse tulevikust. On püütud vastata küsimusele, kas euroopluses on midagi ainuliselt olemuslikku – midagi, mida me mujalt ei leia. Muidugi on sellele vastatud nii, nagu on vastatud ka rahvuse olemuse otsijatele – midagi olemuslikku neis pole, on ainult ajalugu. Ja euroopluse ajalugu ongi tema ise: see on inimlikkuse, empaatia ja humanismi ajalugu. Aga ta ongi ainult ajalugu. Tsiviliseerituse kiht on kulunud õhukeseks. Piir inimese ja märatseva metslase vahel on kahanenud peaaegu olematuks. Õhtuti oma kahetoalises korteris magama heites kuuleme, kuidas seina tagant kostab naabri ulgu ja küünte kraapimist vastu krohvi. Enam ei lähe kaua. Nädal, paar. Siis langeb sein. Langeb illusioon meist kui tähenduslikest olenditest."

Sajandi lavastuseks valiti Jez Butterworthi "Jerusalem" (2009), milles peaosa kehastas Mark Rylance.

"Three Kingdomsi" kunstnik oli Ene-Liis Semper, muusikaline kujundaja Lars Wittershagen ning valguskunstnik Stephan Mariani.

Laval astusid üles Risto Kübar, Rupert Simonian, Ferdy Roberts, Nick Tennant, Gert Raudsep, Jaak Prints, Cigdem Teke, Sergo Vares, Mirtel Pohla, Lasse Myhr, Steven Scharf, Rasmus Kaljujärv ja Tambet Tuisk.

Lavastus sündis Teater NO99, Münchner Kammerspiele ja Lyric Hammersmithi (World Stage Festival) koostöös. See esietendus Tallinnas Teatris NO99 17. septembril, Münchenis 15. oktoobril 2011 ning Londonis mais 2012.