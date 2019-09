Koos majaga avatakse ka Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali põhiprogrammi kuuluv rahvusvaheline grupinäitus "Lase oma tähelepanul…. pehmeneda ja laiali valguda", mille kuraatoriks on Hanna Laura Kaljo. Kai kunstikeskuse avanäitus jääb avatuks 1. detsembrini.

Kai kunstikeskuse juht Kadri Laas-Lepasepp kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et aastas jõuab kunstikeskusse 3-4 näitust kolmekuuliste plokkidena. "Näituseid hakkab valima rahvusvaheline kuratoorium," sõnas ta ja lisas, et avatud konkurssi ei tule, vaid saab esitada jooksvalt. "Ootame projekte, mida varem pole mujal vastu võetud ja kus saame partnereid kokku viia just sellele pinnale."

Kai kunstikeskus asub Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus aadressil Peetri 12.