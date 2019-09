Valner Valme ulmepõnevikust "Tähtede poole": film on isegi liiga realistlik

Film räägib loo astronaut Roy McBride'st, kes võtab ette teekonna meie päikesesüsteemi äärealadele otsides oma isa, kes aastate eest ülisalajase missiooni käigus kadunuks jäi. Tema ülesandeks on lahendada mõistatus, mis ähvardab planeedi püsimajäämist.

Kultuuriajakirjanik Valner Valme sõnul on tegu meeleoluka ulmefilmiga, kus eriti kosmoseglämmi ei pakuta. "Kui algul ka vaatajale lubatakse väikest kuulahingut, siis hiljem on pigem sellised sisemise põlemisega sündmused, kus on mõned üllatavad ehmatused ja katkestused," selgitas Valme.

Valme sõnul eristub film maailmakuulsast kosmosesaagast "Star Warsist" eelkõige seetõttu, et seal pole lustakaid tegelasi ja läikivaid kosmoselaevu. "Kõik on realistlik, isegi liiga realistlik. Kuu peal on kõik Ameerika popimad tooted müügil. Aga filmi mõte on eelkõige inimsuhted, see on võimas kujund, et ei ole vaja sul minna seiklema kosmosesse, kui sa võid selle sama inimliku aspekti leida ka siitsamast enda kõrvalt," ütles Valme.