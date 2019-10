Värska taastab nullist kindral Nikolai Reegi juugendstiilis suveresidentsi

Kui tänapäeval on kaitseväe peamine väljaõppekoht Lõuna-Eestis Võru ja selle läbiümbrus, siis Eesti esimese vabariigi ajal oli see koht Värska, kuhu kindral Reek lasi teisele diviisile rajada Põhjalaagri. Laager ei olnud aga üksnes teise diviisi suvine väljaõppekoht, vaid suurepärane näide juugendstiili arhitektuurist. Selle üks parimaid näiteid ongi kindral Reegile ehitatud suveresidents.

Juugendstiil sündis 19. sajandil Inglismaal ja 1920. aastatel oli ta Eestimaal armastatud ehitusstiil. Ta ongi selline toretsev, taluarhitektuurist täiesti erinev. Rõdud, trepid, palju aknaid, suured aknad ja tornikesed," selgitas Setomaa muuseumite peavarahoidja Tiiu Kunst.

Mõistagi ei jäänud kindral Reegi majast peale ajalookeerdkäike palju järele. Ja olgugi, et Reegi maja ei ole muinsuskaitse all, otsustasid kohalikud võimuesindajad, et taastavad hoone just sellisena nagu see oli.

"Kindral Reek oli ju Eesti Vabadussõja üks tähtsamaid väejuhte, kes tõi Narva all võidulahingu ja üks Vabadussõja arhitekte. See maja on igal juhul taastamist väärt," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre.

1,3 miljonit eurot maksma minev puidust hoone valmib vanade jooniste ja projektide põhjal, olles küll esialgsest majast mõnevõrra suurem, kuna vald plaanib siia Värska külastuskeskust.

"Siia tuleb Põhjalaagri ajalugu, mis on väga võimas. Siia tuleb kindral Reek, kes on olnud sõjaminister ja üks selle laagri alusepanijaid. Me püüame pakkuda siin ka tornist vaatamist," kirjeldas Kudre.

Selle looga on ka Setomaa muuseumil abipalve: kõigil, kel on infot või materjale Põhjalaagri kohta, palutakse kindlasti muuseumi või vallaga ühendust võtta. Külastuskekus plaanitakse aga avada juba kevadel.