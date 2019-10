Jass Kaselaane uus näitus hoiab minimalistlikku ja salapärast joont

Jass Kaselaane isikunäitus "Lambad" koosneb valgetele, maast laeni ulatuvatele riiulitele reastatud inimpäid meenutavatest skulptuuridest ja fotost, millel on jäädvustatud lambad.

Muidu küll pigem suuremahuliste skulptuuridega silma paistnud Kaselaan ütleb, et seekord hoiab ta pigem minimalistlikku ja salapärast joont. Nii näiteks on tegemist esimese näitusega, millel ei ole juures skulptoripoolset teksti, või nagu Kaselaan ise ütleb – autoripoolset kasutusjuhendit.

"See, kust see skulptuur pärit on, sellega on oma lugu. Ma ei ole seda ise modelleerinud, lihtsalt arheoloogiliste kaevamiste käigus tuli maa alt välja üks kuju, mis oli tehtud dolomiidist. Keegi ei osanud arvata, mis see on. Ta ei sobitunud ajalooarhiividesse, teda ei osatud kuidagi rühmitada või paika panna," rääkis Kaselaan "Aktuaalsele kaamerale".

"Samas ei osanud kunstiteadlased öelda, kas tal võiks olla mingi kunstiline väärtus. Ta jäi eimiski alale. Aga ära teda visata ei saanud, sest see kuju meenutas kangesti inimese pead ja ma võtsin selle inimese pead meenutava kuju ja tegin tast palju koopiaid, mis on ka siin eksponeeritud," lisas ta.