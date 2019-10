Vaapo Vaher avaldas mahuka teose Hiiumaa kirjanduse ajaloost

Vaapo Vaher kirjutas suurteost üheksa aastat. Ta ütles, et alguses oli plaanis koostada lihtsalt Hiiumaaga seotud kirjanike leksikon. See arenes edasi mõtteks kirjutada mahukam ülevaade, kuid käsitlus kasvas aja jooksul üha suuremaks, vahendas "Aktuaalne kaamera."

"Materjali tuli lihtsalt nii palju, nii palju huvitavat igaühe kohta, et hakkas kooruma ja algul oli mõeldud 800-leheküljeline heas usus see Hiiumaa kirjanduse ajalugu, aga näe, tuli kaks korda rohkem ja tuleks võib-olla veel, kui me poleks tõmmanud punast joont ette, et siit tuleb nüüd lõpetada," rääkis Vaher.

Raamatu kirjastanud mittetulundusühingu Hiiumaa Teabekapital juhatuse liige Aivi Telvik ütles, et teos on hiidlaste kultuuriloos väga olulisel kohal.

"See on hindamatu väärtus. Sellist asja talletada ja oma järgnevatele põlvedele edasi anda, see on nii suur väärtus, et sellel vast vist ei olegi hinda," lausus ta.

Raamatus on käsitletud Hiiumaaga seotud tuntud kirjanikke nagu Aino Kallas, Jaan Kross, Tõnu Õnnepalu ja paljud teised. Vaapo Vaher ütles, et raamatus on ka arvukalt kohalikke autoreid, kes on laiemale publikule tundmatud, kuid kes väärivad samuti jäädvustamist. Teos on mõeldud nii kirjandusloolastele kui tavalistele lugejatele. Vaher usub, et sellest on abi ka kooliprogrammis.

"Ka Hiiumaa kirjandusõpetajad, kes õpetavad sedasama kirjandust, mis võib jääda niimoodi paberi peale kuivaks, aga sealt nüüd leida värvikaid detaile ja ühendada selle sama oma kodukohaga, see peaks lisama uut energiat," lausus Vaher.

"Hiiumaa kirjanduse loo" toimetas Anu Hülg, sisu kujundas Mart Mõniste ja kaaned Tiit Jürna.