"Põrgu Jaan" linastub Camerimage'i festivalil

Camerimage, mis toimub Poolas 9.-16. novembril, on tipptasemel festival, mis on pühendunud ennekõike hea operaatoritöö väärtustamisele. Baltic Cinema Review on programm, mille eesmärk on tuua välja Läänemeremaade regiooni parimaid värskeid filme, mis on visuaalselt lummavad ja käsitlevad olulisi teemasid.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud filmikonkursi raames valminud "Põrgu Jaan" kandideeris kevadel kuuele EFTA auhinnale ja võitis neist kaks, parima kostüümikunstniku ja parima helirežissööri kategoorias. Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Wiesbadeni filmifestivali võistlusprogrammis, hiljuti linastus film ka Soomes festivalil Armastus ja Anarhia. Eestis on "Põrgu Jaani" võimalik vaadata Telia kodukino vahendusel.

"Põrgu Jaani" tegevus on inspireeritud Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest, mil rahvast on aastaid rõhunud sõda, nälg ja katk. Saladusliku loo peategelane on Jaan, kes leitakse teadvusetult mererannalt. Jaan ei mäleta oma minevikku. Ta on võõras niihästi iseendale kui inimestele enda ümber. Juhuse tahtel asub Jaan elama paruni juurde kohalikku mõisahoonesse, kus mõni aeg tagasi on aset leidnud õõvastav kuritöö. Ajapikku hakkavad ilmnema vihjed salapärase mehe tausta ja varasemate tegude kohta.

"Põrgu Jaani" peaosades mängivad Meelis Rämmeld, Andres Lepik, Pääru Oja, Peeter Volkonski, Adele Taska, Egon Nuter, Villu Kangur ja Anne Türnpu. Filmi stsenarist ja režissöör on Kaur Kokk, operaator on Mart Taniel, kunstnik on Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra. Filmi produtsent on Katrin Kissa ja tootjafirma Homeless Bob Production.