Ugala trupp avas renoveeritud teatrihoone komöödiaga "Nähtamatu daam"

Pedro Calderoni värsskomöödia "Nähtamatu daam" on Lembit Petersoni lavastajaportfellis olnud juba mõnda aega. Näivuse ja tõelisuse teema on tema hinnangul praegu eriti aktuaalne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See teema ei ole minu jaoks ja paljude inimeste jaoks kaotanud aktuaalsust ka tänasel päeval, vaatamata sellele, et on 350 aastat mööda läinud sellest hetkest, kui see näidend kirjutati," selgitas lavastaja.

Teatrikriitik Margus Mikomägi peab Lembit Petersoni lavastajatööd uuenenud teatrimaja vääriliseks. Eriti nauditav oli tema hinnangul Aarne Soro ja Klaudia Tiitsmaa osatäitmine. "Natuke raskes situatsioonis olen, sest etendus päris kindlasti ei olnud veel valmis. Tundub, et see vajab läbimängu, et tempod-rütmid paika läheks," rääkis Mikomägi.

Ta lisas, et tegemist on siiski hästi sümpaatse klassikalise teatri etendusega. "Ilusad kostüümid, tõeliselt kihvt kujundus. Milline muusika, kui puhas, kui ilus. See kõik sobis. See sobib just siia, Ugala teatrisse, avaetenduseks küll," lausus Mikomägi.

Huvi Ugala uue maja etenduste vastu on tublisti kasvanud. Üle 70 protsendi kevadhooaja kõikidest etendustest on juba praegu välja müüdud.