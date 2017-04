Tallinnas saab näha maailmakuulsaid maale innovaatilises võtmes

Märtsis avati Tallinna vanalinna südames esimene multimeedia kunstinäitus "Monest Klimtini – kunst liikumises", kus tavapärase valgetel seintel joondatud piltide asemel avaneb vaatajatele 360-kraadine ekspositsioon, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kalm tunnistas, et selline innovatsioon on tõelisest kunstist siiski kaugel. "Olemuselt on ta laadapalagan. Ta on võrdne sellega, et vanalinnas peab turismihooajal olema kahe peaga vasikas ja mõõganeelajad. Nüüd on tehtud maailmakuulsatest kunstiteostest etendus," selgitas Kalm.

Kuigi näitusel on väljas enam kui 140 maailmapärandisse kuuluvat teost, mille autoriteks on Claude Monet, Vincent van Gogh ja Gustav Klimt, ütles Kalm, et õige emotsioon tekib kunstist siiski kunstisaalis. "Õige kunsti kogemine käib vahetus kontaktis kunstiteosega. Selleks ongi maailmas sajad muuseumid, et inimesed läheksid, näeksid ja tunneksid seal selle kunsti aurat," rääkis Kalm.

Kalmu sõnul jääb tehnika sellisel näitusel lausa jänni, sest detailid jäävad häguseks. Samas kiidab Kalm näitust, sest ta pakub visuaalset naudingut. "Ta on tore, sest ta ehitab silda tavainimese ja kunsti vahel," ütles kunstiteadlane.

Projekt, mille väljatöötamiseks kulus enam kui kaks aastat, on loodud rahvusvahelise oma ala professionaalide meeskonna poolt, kelle hulka kuulusid graafilised disainerid, kunstnikud, muusikatoimetajad ja lavastajad.