Kaks kunstnikku avasid teise ühise karikatuurinäituse

Näituse autorid on Tartu kunstnike liidu liikmed Artur Kuus alias Tuur ja Andrus Peegel. Mõlemad on ka meediadisainerid ja kunstipedagoogid – Peegel on Tartu kunstikooli joonistusõpetaja ning Kuus on Tartu kõrgema kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna digimaali õppejõud. Möödunud aasta kevadel oli Tartu linnaraamatukogus nende ühisväljapanek "Peegelkarikatuur".

"Kägu" Autor: Andrus Peegel ja Artur Kuus.

Näitust "Joonistame" saab vaadata 22. maini.