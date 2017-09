NUKU teater alustab hooaega Prantsusmaal

Üks läbiv teema laval on valikud, õrn kahetsus ja ka see, kuidas me peidame ennast erinevate maskide taha.

"Üks lugudest räägib reetmisest, truudusemurdmisest, seal on kaks kaksikutepaari ja selles räägitaksegi petmisest, kui ühest viisist, kuidas elult rohkem välja pressida. Teine lugu kannab jällegi nimetust paralleelne universum ja see räägib meie soovist luua oma peas teistsugune maailm, kujutleda end kellekski teiseks või kujutada ette end abielus kellegi teisega. Sa elad oma elu, kuid samal ajal põgened oma fantaasiates mingisse teise maailma," rääkis lavastaja AK kultuuriuudistele.

Näitlejatele on väljakutse mängida laval maskides.

"Keeruline on sellepärast, et ei näe eriti mitte midagi. Natuke klaustrofoobiline tunne on. Üks silm on lahti, partnerit ei näe ja lava näeb minimaalselt," tõdes näitleja Kaisa Selde.

Iisraeli lavastaja Yael Rasooly tuli NUKU teatrisse lavastama tänu rahvusvahelisele etenduskunstifestivalile Tallinn Treff.