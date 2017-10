Arvustus. Eesti Jazzliit alustas hooaega põnevate kontsertidega

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

Krzysztof Zanussi filmis „Imperatiiv” palub noor matemaatikaprofessor Jumalat: „Läkita mulle märguanne!” Mispeale vastasmaja katuselt libiseb lumelaam. „Ah,” puhkeb noor mees naerma, „see on ju ainult füüsika!” — Üks on fakt — ja teine tõlgendus.

Valimistepäevani jääb vähem kui kaks nädalat. Kes silmad vähegi lahti hoidnud, on ilmselt märganud, et tänaseks on jõutud kampaaniatega faasi nimega hirmutamine. Kui ei vali meid, saab maailm õige pea otsa. Kui valite nemad, läheb eesti meel ja eesti keel oktoobris kõige kaduva teed.

Eesti Jazzliit toob alanud hooajal publiku ette kireva ja tiheda kava, pakkudes kuulamisrõõmu üsna mitmes Eestimaa paigas. Organisatsiooni plaanides on aina enam esiplaanil ka Eesti jazzi eksport. Meil on palju head jazzi ning seda tasub tähele panna, nii kodus kui ka kaugemal.

Neliku kõige kõlavam hääl oli Mikko Innanen, kes mängis peamiselt altsaksofoni, kuid võttis korduvalt kätte ka üsna harva nähtud ja kuuldud sopranino-saksofoni. Innanen jagas sooloruumi Jaak Sooääre kitarriga, Remmel ja Saastamoinen astusid saatemuusiku rollist välja vaid paaril korral, kuid siis ka moel, mis avaldas muljet oma fantaasialennuga. Ja loomulikult pole Thelonious Monki muusika mõeldud ega loodud vanade jazzistandardite vaimus, selge jaotusega meloodia- ja harmooniapillide vahel, vaid eeldab kõikidelt osalejatelt hoopis peenemat rollimängu. Kvartett lähtus Monki lugude arhitektoonikast ja ei olnud selle peal väljas, et igale loole tingimata oma "münti" lisada, vaid pigem süvenes palade keerdkäigulisse harmoonia- ja meloodiamaailma. Ka lugude valik oli huvitav, mitmed Monki kuulsamad lood jäid mängimata, ehkki sellisel "sünnipäevakontserdil" oleksid kuulajad (keda oli arvukalt) vast just tuntuimaid palu oodanud.

