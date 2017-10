Karmo Tüür Art Allmäe näitusest: tegelikkus on palju jubedam

Tartu kunstimuuseumis on avatud Art Allmäe isikunäitus "Paint It Black II", mis ammutab inspiratsiooni Venemaa poliitikast, rõhudes Allmäele omaselt efektsele esteetikale. "OPis" külastas näitust politoloog Karmo Tüür, kes tõdes, et tegelikkus on palju jubedam kui see, mida näitusel näha saab.

Allmäe näitus lähtub 2015. aastal Venemaal jõustunud seadusest, millega salastati kõigi sõjaväelaste surma põhjused.

Tüür ütles, et näitus on mõeldud teadlikult õõva tekitama.

"Kuna ma tean lugu, kuidas see Venemaal praegu tegelikult ja päriselt käib, siis ma ütlen, et see näitus on tugevalt idealiseeritud," sõnas ta.

Tüür andis mõista, et kunst võib minna väga kaugele nii kaua, kuni ta ei ole labane.

"See antud juhul ei ole mingil moel labane. Inimese jaoks, kes ei ole kokku puutunud mundrikandmisega ise või siis praeguse Venemaa reaalidega, on ka see ehmatav, kole ja mõttetult ängi tekitav. Aga tegelikkus on palju jubedam."

Näitus jääb avatuks 14. jaanuarini.