Eesti Filharmoonia Kammerkoori ajalugu ilmus fotoraamatuna

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Soome Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud mängufilmi "Igitee" maailmaesilinastus toimus eile õhtul kinos Kosmos. Eesti-Soome-Rootsi koostöös valminud film on täies mahus üles võetud Eestis, peamiselt Ida-Virumaal, ning jutustab Soome ameeriklaste saatusest nõukogude režiimi all.

Raamat on eesti ja inglise keeles. Seda on võimalik osta EFK kontorist (Toompuiestee 20) või kodulehe kaudu.

Raamatu koostas EFK kauaaegne laulja ja fotograaf Tõnu Tormis, kes on koori ridades laulnud alates selle asutamisest 1981. aastal. Tormise sõnul püüdis ta fotod reastada kronoloogiliselt ning valida pilte, kus koor oleks peal tervikuna. "Esikaanel kasutasime fotot Muhu kirikust, mille ees oleme teinud neli fotot eri aegadel ja erinevate koosseisudega. Tagakaanel poseerib kammerkoor Sydney ooperimaja ees, kus oleme kolmel korral esinenud ja iga kord selle ees ka pildistanud. Andsime fotoraamatu välja ka viis aastat tagasi, käesolev on järg sellele," kirjeldas ta.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) andis välja fotoraamatu „Eesti Filharmoonia Kammerkoor 35. Ajalugu piltides“, kuhu on koondatud fotosid olulistest sündmustest ja erilistest hetkedest koori 35 tegevusaasta jooksul. Raamatu koostaja on Tõnu Tormis ja kujundaja Mari Kaljuste.

