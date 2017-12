Tambet Kaugema: "Orpheus allilmas" on ebavihmarlik lavastus

"Orpheus allilmas" on lühikese aja jooksul juba kolmas Tennessee Williamsi kirjutatud tükk, mille Vihmar on ette võtnud. "Selle põhjus võib olla samas, mida Ingomar Vihmar on ise öelnud - et Williams on autor, kes tunnetab hästi naisi," arvas Tambet Kaugema.

Tema sõnul on lavastus Viljandi kontekstis oluline. "Ingomar Vihmar on üle 15 aasta koduteatris käimas ja tekitab samasugust elevust, nagu Arno, kui ta Paunveresse käima tuli." Ta lisas, et "Orpheus allilmas" on ebavihmarlikult tempokas lavastus.

Itaallannast naispeaosalist kehastav Triinu Meriste rääkis saates, et tema suguvõsa juured ulatuvadki Itaaliasse - tema vanavanavaisa kolis Eestisse ja abiellus eestlannaga, vanatädi elas jällegi 50 aastat Itaalias, olles abielus itaallasega. "Võib öelda, et ma ammutasin sealt ainest küll," tunnistas ta. Näitlejanna lisas, et Vihmariga töötada on suurepärane, kuna ta armastab oma näitlejat. "See kaalub üles tema mõningase jonnakuse," muigas ta.