Ugala "Lumekuningannas" astuvad lavale ka Punamütsike ja valge hunt

Kui Kaj ühel külmal talvepäeval kadunuks jääb, otsustab Gerda poissi otsima minna ja maksku mis maksab venna koju tagasi tuua. Nii algab seikluslik rännak läbi talvise võlumaa. Oma teekonnal jõuab Gerda järjest lähemale Lumekuninganna jäisele riigile. Ta kohtab nii sõpru kui vaenlasi, kuid lõpuks peab ikka ise leidma lahenduse, kuidas saada jagu imekauni Lumekuninganna võluväest ning leidma tee oma venna jäätunud südameni. Dramaturg Liis Aedmaa uusversioonis liituvad Gerdaga laval ka Punamütsike, valge hunt, printsid ja printsessid ning teistest muinasjuttudest tuttavad tegelased.

"Mulle väga meeldivad muinasjutud, kuid ma olen alati tahtnud aru saada, miks muinasjuttudes kurjad on kurjad ja head on head ning mängida mõttega, et kurjad ei ole ju alati olnud kurjad. Oma lastelavastustes olengi püüdnud pakkuda vaatajatele võimalust mõista, et pahatahtlike tegude taga võib sageli peituda inimlik kurbus ja üksindus. Muinasjuttude peamine mõte – hea võidab kurja – tähendab minu jaoks mõistmist, et meil on igal hetkel võimalik valida, kas teha kurja või pigem head," selgitas lavastaja Oleg Titov, kes on ka lavastuse koreograafia autor.

Seikluslik lugu kulgeb Peeter Konovalovi originaalmuusika ja laulude saatel. Lumekuninganna maailma loob Ugala suurele lavale NUKU teatri peakunstnik Rosita Raud, valguskujundaja Rene Liivamägi ja videokunstnik Katre Sulane. Laval on TÜ VKA teatrikunsti 12. lennu tudengid.

Kõik, kes külastavad etendust detsembrikuus, kohtuvad ka jõuluvanaga, kellel on igaühe jaoks kingitus.

Ugala teatri muusikaline lastelavastus "Lumekuninganna" jõuab järgmisel aastal lisaks Viljandile Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Võrru, Rakverre ja Jõhvi.

Lavastus "Lumekuninganna" on sündinud Ugala teatri ja TÜ VKA koostöölavastusena.