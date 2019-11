Selgusid Betti Alveri kirjanduspreemia nominendid

Žürii koosseisu kuulusid tänavu Katrin Väli (Hallas), Jüri Kolk, Rauno Alliksaar ning eelmise aasta laureaadid Triin Paja ja Raul Oreškin. Žürii laual oli ligi 60 debüütteost. Põhjalike arutelude järel valiti nominentideks:



Margit Lõhmus: proosakogu "Sterne: jutud 2002-2019 (Kultuurileht)

Anna-Kristiina Pae: luulekogu "Lindudeta kevad" (Elusamus)

Berit Petolai: luulekogu "Meoma ümisevad tuuled" (Verb)

Vahur Laiapea: luulekogu "Kodutud seosed" (EKSA)

Jane Rähn: luulekogu "Ma tundsin üht poissi (Janar Sarapu)

Toomas Taul: ilukirjanduslik stsenaarium-väitekiri "Tuba 116" (Ilmamaa)

Øyvind Rangøy: luulekogu "Sisikond" (Vihmakass ja Kakerdaja)



Žürii kõneisik Rauno Alliksaar nentis, et sarnaselt eelmise aastaga andsid debüütide seas tooni kirjastuse Paljasjalg projekti "Eesti 100 luuleraamatut" raames ilmunud üllitised, mille kirjanduslik väärtus on enam kui küsitav.

"Seda meeldivam oli mitmekümne debüüdi seast leida suisa seitse nominatsiooniväärilist teost. Tõsiasi, et seitsmest lõppvalikusse jõudnud teosest viis on luuleraamatud, näitab aga möödunud hingedepäevavahes eesti kirjanduses valitsenud suundumusi - ei saa öelda, et debüütide osas oleks olnud märkimisväärselt hea proosa-aasta," lisas Alliksaar. "Kui luuleilmas võis tajuda kvaliteetkirjanduse kriitilise massi olemasolu, olid proosadebüüdid valdavas osas küündimatud. Olulisimaks tunnusjooneks debüütide üldpildis võikski pidada ülemäärast enesekindlust."

Betti Alveri kirjandusauhinda annab igal aastal välja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond. Poetessi testamendi kohaselt pälvib selle parim hingedepäevade vahelise perioodi jooksul ilmunud debüütteos luule- või proosavallas. Preemiasumma on 2000 eurot ja pärineb Eesti Kultuurkapitalilt.

Laureaat kuulutatakse välja ja auhind antakse Betti Alveri sünniaastapäeval, 23. novembril kell 16, elava heli ja sõnaga tummfilmifestivalil 20/20 Tartu Kirjanduse Maja uues kultuurikohvikus Salong (Vanemuise 19).