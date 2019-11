Kärt Tomingas raamatust "Kujuri tütar": Tove Jansson suutis seda kirjutades olla jälle laps

Kärt Tomingas selgitas, et Muumid on nii üdini head, mõtlemapanevad ja puudutavad. "Seal on kõik see maailm ja teispoolsus ka sees," sõnas ta ja lisas, et seal on hästi palju kihte sees. "Seda võib vaadata pisikene laps ja saada oma kihi kätte, aga ka elutark ja raskusi näinud vanainimene saab sealt ka oma puudutuse, see on tõeline hea kunst."

Tove Janssoni autobiograafiline teos "Kujuri tütar" puudutab Tominga sõnul kirjaniku lapsepõlveaega kuni umbes 8-aastaseni. "See on aeg, kui lapsel on kõik uksed avatud, ta on nii süütu, aga samas ta juba mõtleb, loob seoseid ja teeb järeldusi, tegelikult on ta juba väljakujunenud inimene," selgitas ta ja tõdes, et mitmes kohas sai ta aru, kust tuleb talveuni, Muumimamma või ka kellaga tüdruk, kes vahepeal nähtamatuks muutus. "Hästi palju asju pani ta Muumide-lugudesse enda lapsepõlvest."

"Ma olen väga tänulik, et te andsite mulle selle raamatu, sest muidu ma poleks seda võib-olla leidnud," sõnas ta ja kinnitas, et Tove Jansson on kirjutanud raamatu lapse perspektiivist. "Ta oli suutnud seda kirjutades olla uuesti laps ja näha neid läbi lapse silmade, aga olles seejuures väga objektiivne ja aus mingite nähtuste ja inimeste suhtes," ütles ta, lisades, et Janssoni jaoks oli maailmas niivõrd palju huvitavat ka üksi olles. "Praegused lapsed ei oska või ei suuda seda enam näha, sest kõik tühjus on mingit müra täis, aga kui sul on loodus, ruum ja sind usaldatakse väga palju, siis sa saad need augud täita iseendaga."

"Minu isa oli ka boheemlane ja ma mäletan neid pidusid isa juures, kui ma üritasin magada teises toas," meenutas Kärt Tomingas ja tõi välja, et samalaadsed olengud toimusid ka Tove Janssoni kodus, kelle isa oli kujur. "Need lõputud peod, mis kestsid, kuidas samal ajal väike Tove üritas magada, aga samas ta ka ei tahtnud magada, sest see oli nii põnev."