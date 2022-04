Kärt Tomingas: elu ise ongi suur väljakutse

Kärt Tomingas ütles, et möödunud suvi oli tema jaoks loominguliselt väga viljakas aeg. "Lugusid tuli nagu Vändrast saelaudu. Ja need lood tuli teha, see oli vajadus, mitte küsimus, kas ma tahan või ei taha," sõnas muusik.

Tema sõnul eeldab igasugune eneseteostus mugavustsoonist lahkumist, ka möödunud suvi ei olnud muusiku sõnul isiklikus plaanis eriti mugav. "Ma arvan, et elu ise ongi suur väljakutse. Eneseteostus eeldab seda, et sa pidevalt nihutad oma piire. Nii saad ka enda kohta rohkem teada. Leian, et selliselt tekib ka rõõmu juurde ja inimene saavutab teistpidi mingi mugavustunde," rääkis Tomingas.

Muusik ütles, et loomisprotsessis peab laskma ka mõistusel kaduda ja seda seisundit usaldama. "Mul ongi tihti nii, et katus sõidab, tõesti. See on äge, aga ka väsitav," tunnistas ta, lisades, et kontserditel kohtubki publik Kärt Tomingaga, kelle katus on sõidus.

"Seni kuni inimese süda lööb on elul võimalus. Ja elu on nii palju suurem, kui see, mida selle kohta kirjutatakse või räägitakse. See on üle mõistuse."

"Traadist ingli" kontserdid toimuvad 29. aprillil Tartu Lodjakojas ja 30. aprillil Theatrumis.