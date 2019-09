Eesti Kontserdi sügishooaeg toob lavale maailmatähed ja kodumaise muusikaloo kõrghetki

13. septembril saab Tartus ühtlasi alguse Vanemuise kontserdimaja uus hooaeg. Dirigent Paul Mägi juhatamisel on publiku ees Vanemuise Sümfooniaorkester ja ooperikoor ning Tartu Noortekoor. Solistidena astuvad üles sopran Maria Fontosh, metsosopran Helen Lepalaan, tenor Boldizsár László ja bass Tuncay Kurtoğlu; kavas on Benjamin Britteni ja Gioachino Rossini helilooming.

Pärnu kontserdimaja hooaja avab 14. septembril Eesti Riiklik Sümfooniaorkester koos viiulivirtuoos Ye-Eun Choiga. Choi puhul on märkimisväärne ülimalt instinktiivne muusikatunnetus. Tema mentor Anne-Sophie Mutter on öelnud, et Choi mitte ei esita teost, vaid teeb selle läbinisti enda omaks. Dirigent Mihhail Gertsi juhatusel kõlab hooaja avakontserdil Heino Elleri, Jean Sibeliuse ja Anton Bruckneri looming.

Tallinnas Estonia kontserdisaalis teeb 21. septembril avalöögi legendaarne pianist András Schiff. Maailmalavadel regulaarselt esinev Schiff on pälvinud ohtralt auhindu, nende hulgas Grammy, Gramophone Award ja International Classical Music Award. Kriitikud on tõstnud esile tema filigraanset ettevalmistust – iga Schiffi kontsert on viimse detailini viimistletud elamusbukett, mis tungib otse hinge. András Schiff esineb vaid isiklikel klaveritel ning üksikutel instrumentidel, mille ta on heaks kiitnud. Konkreetse instrumendi valib ta repertuaarist lähtudes, sest igal pillil on oma kõla ja iseloom. Nii reisivad klaverid mööda Euroopat, saatjaks isiklik klaverimeister. Tallinna kontserdi pill tuleb Viini filharmooniast. Tallinna kontserdil kõlab Ludwig van Beethoveni ja Robert Schumanni looming.

Jõhvi kontserdimaja hooaeg algab 2. oktoobril, kui dirigent Nikolai Aleksejevi juhatamisel esinevad maailmakuulus Peterburi Filharmooniaorkester ja viiuldaja Sergei Dogadin, tänavuse Tšaikovski konkursi võitja. Silmapaistev karjäär on viinud Dogadini suurtele lavadele, nende hulgas Viini Musikvereini Kuldne saal, Berliini, Kölni, Varssavi filharmooniate saalid, Concertgebouw saal Amsterdamis ning Suntory saal Tōkyōs. Kavas on Pjotr Tšaikovski ja Sergei Rahmaninovi looming. Tallinnas Estonia kontserdisaalis saab Peterburi Filharmooniaorkestri esinemist nautida 3. oktoobril.

Septembri lõpp toob Tartu, Tallinna ja Kuressaare kontserdisaalidesse bass Ain Angeri. Oktoobri alguses rõõmustavad Pärnu, Tallinna, Paide ja Jõhvi publikut Jean-Marc Foltz ja Stéphan Oliva, kes toovad publikuni George Gershwini menukite džässilikud tõlgendused. 25. oktoobril rullub Estonia kontserdisaalis lahti eesti ooperiloomingu üheksa aastakümne lugu. Noor dirigent Ingrid Roose on pannud kokku kava "Vikerlastest sündinud ooper", mis toob lavale põhjusel või teisel unustusse vajunud kodumaiste ooperite menulood. Galaõhtul jõuab publiku ette värvikas valik alates Evald Aava "Vikerlastest" ning lõpetades Manfred MIMi ooperiga "Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas".

3. novembril annab Tallinnas Estonia kontserdisaalis kolmetunnise kontserdiõhtu Euroopa kuulsamaid metsosopraneid Anne Sofie von Otter. Koos temaga astuvad lavale viiuldaja Hugo Ticciati, kitarrist Marzi Nyman, pianist Nataša Kudritskaja ja keelpillisekstett O'Modernt. Publik saab osa kuuvalgusest inspireeritud kavast, mis rõõmustab nii romantilise ja hilisromantilise muusika kui ka popiseadetega, pakkudes korraga äratundmisrõõmu ja avastamist.

Taasavastamise rõõmu pakub 9. novembri õhtu, kui kontserdilavale jõuab 1980. aastal etendunud ja rohkesti sensatsiooni tekitanud rokkooperi "Põhjaneitsi" muusika. Kunagine publikulemmik pole kuulajate ette jõudnud ligi nelikümmend aastat. Nüüd tuleb ta taas, sedapuhku kontsertettekandes. Dirigent Kristjan Järvi juhatamisel on laval Mikk Tammepõld, Tamar Nugis, Tanel Padar, Nele-Liis Vaiksoo, Kärt Tomingas, Rahvusooper Estonia ooperikoori naisrühm, Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ning igihaljad menukid.