"Trainspottingust" tuntud Ewen Bremner esitleb Tallinnas uut filmi

"Trainspotting" muutis Bremneri elu kõvasti. Ehkki ta oli näitlejana töötanud juba ligi kümme aastat, ei julgenud ta seda iial pidada ametiks, mis tooks talle leiva peale ka vorsti. "Kui "Trainspotting" sai nähtusena rahvusvaheliselt tohutult populaarseks, siis mul avanes võimalus seda tõsiselt võtta."

Kui Danny Boyle tuli 20 aastat hiljem jutuga, et mehed, lähme nüüd depressiivsesse Edinburghi tagasi ja teeme samade karakteritega järjeloo, oli Ewen kohe nõus. Boyle on küll tema sõnu väga metoodilise töömeetodiga, millega näitleja peab harjuma. "Näitleja peab väga konkreetset meetodit rakendama," sõnas ta ja tõdes, et see on paras proovikivi, mis nõuab suurt distsipliini. "

Samas usub Bremner, et "Trainspottingu" järjefilm on ehk isegi sügavam ja tugevam, sest kõneleb rohkem inimeseks olemisest. "Mulle tundub, et filmis on rohkem elutarkust."

Lisaks "Trainspotttingu" kahele osale on Bremner mänginud veel sellistes filmides nagu "80 päevaga ümber maailma", "Tulnukas vs kiskja" ja "Matšpall". Kusjuures, Hollywoodi-armastusega on Ewan nakatanud ka oma tütre Harmony, kes sai nime Ewenit filmis "Julien Donkey-boy" juhendanud režissööri Harmony Korine'i järgi.