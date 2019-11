Moskva illustraatorid maalivad lastekirjanduse keskuses klassikaliselt realistliku pildi

Kunstieksperdi Viive Noore sõnul peegeldavad esitletud autorite tööd klassikalist joonistuskooli. Nüüdisaegses laadis tööde kõrval on nad säilitanud traditsioonilise illustratsioonistiili, mis mujal maailmas kaduma kipub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Väga palju on tõesti sellist klassikalist realistlikku pilti, kus on kõik nii nagu päris. Seda on kunstnikel natuke igav vaadata, nad vaatavad, kui meisterlikult on tehnikat vallatud. Aga ühel tavavaatajal ja lapsel on seda huvitav vaadata, sest selliseid lasteraamatuid on suhteliselt vähe," ütles Noor, et illustratsioonid on muinasjutulised.

Väljas on valik 16 nimeka vene kunstniku omanäolisest loomingust, mis viib vaataja ilusasse muinasjutumaailma.