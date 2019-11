Moskva illustraatorite jõulunäitus jõuab lastekirjanduse keskusesse

Osalevate kunstnike hulgas on ka maailma kõrgeima illustratsioonikunsti auhinna, Hans Christian Anderseni preemia laureaat Igor Oleinikov ja rahvusvahelisi auhindu pälvinud Viktoria Fomina.

Samuti näeb töid illustraatoritelt Maksim Mitrofanovilt ja Olga Ionaitiselt. Viimane neist on lõpetanud Venemaa Kunstiakadeemia hõbemedaliga ja võitnud mitmeid kodumaiseid auhindu. Ionaitis on ühtlasi ka näituse kuraator.

Lisaks astuvad näitusel üles Nadežda Bugoslavskaja, Natalja Demidova, Natalja Fjodorova, Darja Gerassimova, Anna Judina, Jekaterina Kostina, Olga Monina, Irina Petelina, Jevgeni Podkolzin, Natalja Salienko, Vadim Tšelak, Jelena Ustinova. Mitmed kunstnikud osalevad ka näituse avamisel.

Illustraator Darja Gerassimova looming. Autor/allikas: Darja Gerassimova

Eesti lastekirjanduse keskuse kunstiekspert Viive Noore hindab vene illustraatorite tööd kõrgelt ning ta on igal aastal ka mõne tuntud vene illustraatori näituse ka keskuse illustratsioonigaleriisse toonud. Põhjus selleks on Noore sõnul lihtne. "Vene kunstnikud on väga head, erilised ja omanäolised. Neil on tugev joonistuskool ja kuigi ka nemad töötavad kaasaegses laadis, on nad säilitanud ka klassikalise illustratsioonistiili, mis mujal maailmas kaduma kipub."

"Jõulunäitus toob meile Venemaa jõulude tunnetuse ja meeleolu. Aga jõulud on jõulud. Ei ole need jõulutunded neil teistsugused, kui meil siin Eestis. Näitus loob sooja ja helge meeleolu isegi lumeta Tallinnas. Ja ehk võlub lõpuks siingi lumehelbed taevasse ja pehme valge vaiba maapinnale," lisas Noor.

Näitus on avatud kuni 1. veebruarini 2020.