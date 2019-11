Kunstnik Anu Muiste: mul on nõrk ühiskondlik närv

Psühholoogi taustaga Anu Muiste on maalimisega tegelenud seitse aastat ja nüüd on maalimine tema elu täielikult üle võtnud.

"Seda ütlesid mulle väga paljud, et mul on väga tugev enda käekiri ja ma olen sellele ka kindlaks jäänud. Ma kindlasti katsetan erinevaid tehnikaid, aga peamiselt räägin inimesest ja sellest, kuidas inimene suhtleb ühiskonnaga ja millised ühiskonna teemad mind ennast puudutavad," ütles Muiste "Aktuaalsele kaamerale".

Osa töid on Muiste Türi näituse tarvis laia pintslitõmbega n-ö ära rikkunud, sest täiuslikud asjad on tema meelest igavad. Ta ütles, et tal on nõrk ühiskondlik närv ja see kajastub ka maalidel "Palgalõhe" ja "Inimloomus". "Viktor Tsoi laulis kunagi, et "läksin metsa jalutama, puid raiuma, kuid metsa ei olnud enam alles"."

Türi kunstigalerii avati üheksa aastat tagasi. Maalikunstnik Tiit Jaanson, kes tegutseb oma kodulinnas galeristi ja kuraatorina ütleb, et eesmärk on tuua kevadpealinna ennekõike professionaalset kunsti. Aastas korraldab ta seal 11 näitust.

"Kunstnikud üldiselt armastavad seda kohta. Boonus on neile ka see, et Türi vallavalitsus ja Eesti kultuurkapital toetavad meid transpordi osas, nii et kunstnikel on transport siia ja tagasi kõik tasuta. Galerii renti samuti ei ole, mis on ka tasuta, nii et see on suur boonus kunstnikele, kelle sissetulekud ei ole väga suured," sõnas Jaanson.

Anu Muiste maale saab Türi kultuurkeskuse galerii kahel korrusel vaadata 18. detsembrini.