Mark Antonius Puhkani raamatust "Antennimaja inimesed": sain inspiratsiooni väikelinnade veetornidest

Betoonkõrbe keskel sirgub üks veider antenniga maja, mille vertikaal on kriitilises vastuolus ümbruskaudse rahva horisontaalse maailmapildiga, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kunstnik on lisaks tegelastele ja objektidele visualiseerinud ka lõhnu ja helisid, andes nii raamatule mitmemõõtmelise tunnetuse.

Mark Antonius Puhkani sõnul andsid sellele loole inspiratsiooni kõigis väikestes linnades uhkelt kerkivad veetornid. "Kui vaadata seda lugu eemalt, siis võib lihtsalt vaadata seda kahes osas, et alguses on antenn, mis saadab välja sõnumi, ja lõpeb sellega, et tuleb vastus," sõnas ta ja rõhutas, et raamat ongi laias laastus küsimus ja vastus. "Kõik see, mis jääb küsimusele vastuse ootamise vahepeale ja mis saab siis, kui sa lõpuks saad selle vastuse."