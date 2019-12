Voldemar Panso nimelise auhinna laureaat on Maarja Johanna Mägi

Laupäeval, 30. novembril kuulutati Eesti Draamateatris välja Voldemar Panso nimelise auhinna tänavune laureaat, kelleks on näitleja õppesuuna üliõpilane Maarja Johanna Mägi.

Auhinna andis kätte Ain Lutsepp pärast lavakunstikooli XXIX lennu diplomilavastuse "Päikese lapsed" etendust.

30. novembril tähistame lavakunstikooli asutaja ja pikaaegse juhataja, lavastaja, näitleja ja õpetaja Voldemar Panso (30. XI 1920 – 27. XII 1977) 99. sünniaastapäeva. Pärast Panso surma asutati 1978. aastal Jaak Alliku ja Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri ettepanekul kultuuriministri käskkirjaga Voldemar Panso nimeline auhind, mida antakse eeskuju väärivale ja perspektiivikale Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilasele.

Varem on auhinna pälvinud Ain Lutsepp, Andrus Vaarik, Elmo Nüganen, Katariina Unt, Tambet Tuisk, Priit Võigemast, Risto Kübar, Priit ja Märt Pius, Rea Lest jpt. Auhinnaga kaasneb mälestusmedal, mille autor on kunstnik Margus Kadarik, ja Eesti Kultuurkapitali rahaline preemia.

23. novembril esietendunud "Päikese lapsed" tõi Eesti Draamateatris lavale Uku Uusberg. Tegu on 2020. aasta kevadel kooli lõpetava XXIX lennu viienda diplomilavastusega. Veel näeb tudengeid Tallinna Linnateatri, Sakala 3, Kuressaare Teatri ja Theatrumi lavadel, kus mängitakse lõpulavastusi "Väike prints", "Valgete vete sina", "Godot'd oodates" ja "Liiga palju armastust". Neist viimasega antakse 17. detsembril külalisetendus Tartus Vanemuise teatris. Veebruaris esietenduvad kolme lavastajaüliõpilase diplomilavastused Vanemuises, NUKU teatris ja VAT Teatris.