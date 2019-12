Vana-Narva makett võib koha leida Kreenholmis, Astri kaubanduskeskuses või endise mööblivabriku hoones

Narva muuseum on linnavõimuga kokkuleppele jõudmas Vana-Narva maketi omandamise suhtes, mis tähendab, et maketi säilimise ja eksponeerimise probleem võib lähiajal laheneda.

Vana-Narva maketi säilimise ja eksponeerimise probleemi lahendamiseks annavad linn ja maketi autor Fjodor Šantsõn nendele kuuluvad maketi osad üle Narva muuseumi fondi. Muuseum korraldab maketi väljapaneku ja võtab tööle Fjodor Šantsõni. Sellise ettepaneku tegi Narva museum veel kuu aega tagasi ja see sobib nii maketi autorile kui Narva linnavalitsusele.

"Detembris läheme selle küsimusega volikokku ja teeme ettepaneku maketi linna osa üle anda Narva muuseumile. See tähendab, et maketil on võimalus areneda ja maketti saab eksponeerida inimestele. See on hea võimalus," ütles Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ERR-ile.

Volikogu linnamajanduskomisjoni esimehe Aleksei Mägi arvates on muuseum sobiv asutus maketiga tegelemiseks: "Arvan, et volinikud toetavad seda otsust, sest Narva muuseumi sihtasutusel on selleks kogemus ja sobivad tingimused, et maketti linnaelanikele ja turistidele eksponeerida."

Narva muuseumi direktori Ivo Posti sõnul peab muuseum praegu läbirääkimisi maketi näituse loomiseks. "Hiljemalt veebruaris tahaks saada maketi esialgu lihtsalt välja panna ja rahvas saab seda külastada. Teine etapp on teha sinna ümber korralik ekspo: valgustus, sildid, tekstid, filmiklipid võib-olla, võib-olla virtuaalreaalsust jne. Tahaks sellise asja välja arendada järgneva poole aasta jooksul," rääkis Posti.

Vana-Varva maketi eksponeerimise koha valib muuseum kolme ettepaneku seast. Need on Kreenholmi manufaktuur, Astri kaubanduskeskus ja endise mööblivabriku haldushoone.

"Ainsaks kaalutluseks ei saa olla nende kohtade rendihind, vaid kuidas makett sinna ruumesse sobib, mis ruumidega üldse tegemist on, milline on ümbruskond, kuidas ligi pääseb, kuhu parkida, kõik see tuleb arvesse võtta ja ma loodan, et lähema kahe nädala jooksul teeme ametlikult otsuse ja anname teada, kuhu makett saab paigutatud," ütles Posti.

Narva muuseumi direktori arvates võiks praegune lahendus sobida maketi eksponeerimiseks umbes viie aasta jooksul, edaspidi võiks makett kolida loodavasse Narva linnamuuseumi.

Kunagi peab tulema kindlasti Narva linna ajaloomuuseum ja siis peaks makett seal paiknema osana Narva linna ajaloomuuseumi väljapanekust.

Segadus ennesõjaaegse Narva koopiaga algas aasta tagasi, kui 120ruutmeetrine makett lattu hoiule pandi, sest sellele ei suudetud sobivat kohta leida. Omandivaidlused maketi autori ja linnavõimu vahel seadsid ohtu kuulsa taiese säilimise.