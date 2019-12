Tõenäoliselt jätkab EKA rektorina Mart Kalm

Tänase rektori professor Mart Kalmu esitasid rektorikandidaadiks arhitektuuriteaduskonna nõukogu, kunstikultuuri teaduskonna nõukogu, kaheksa professorit ühiselt, EKA üliõpilasesindus ja endine rektor emeriitprofessor Jaak Kangilaski.

Mart Kalm vaigistas õnnesoove, öeldes, et komisjon võib tema programmi veel tagasi lükata.

Töö uue maja kallal on tema sõnul alles pooleli: "Siin on palju kohti, mida saaks paremaks teha. Me ei ole uues majas osanud veel kõiki nurki õigesti kasutusele võtta. Meil on pooleli kõrvalmaja planeerimine, milleks meil raha on olemas. Me tegeleme sellega, et suuremat muuseumikompleksi välja arendada. Lisaks on mõttes kogukonnale suunatud kunstitegevuste maja, mida plaanime Kotzebue 2. Meil on väga palju asju pooleli."

Kalm ütles, et ei näe põhjust oma programmi tagasilükkamiseks. "Aga ära sõnuda ei tohi," lisas ta.

Oma rektoriks kandideerimise programmi akadeemia tulevikust, akadeemia juhtimisest ja rektorina töötamisest Eesti Kunstiakadeemias peab rektorikandidaat esitama hiljemalt 18. detsembriks. Kohtumised kandidaadi programmiga tutvumiseks ja küsimuste esitamiseks peetakse jaanuaris 2020.

Valimiskogu koguneb rektorit valima akadeemia aulasse 30. jaanuaril 2020 kell 14.