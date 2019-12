ETV2 näitab Zaza Urušadze mälestuseks filmi "Pihtimus"

Filmi "Pihtimus" peategelane on vaimulik Isa Giorgi, kes varasemas elus soovis saada filmitegijaks. Koos truu abilise Valikoga asub ta olude sunnil elama väikesesse Gruusia mägikülla. Selleks, et külale ja tühjaks jäänud kirikule uuesti eluhoogu anda, asub isa Giorgi külarahvale vanas küünis filme näitama. Internetist ja meelelahutusmaailma mängudest puutumata inimeste huvi kino vastu on suur, vähe sellest, selgub, et kohalik muusikaõpetaja Lili sarnaneb ka ise tuntud filmistaarile. Isa Giorgi teenib kiiresti külarahva austuse, ent lähem tutvus Marilyn Monroe moodi Liliga toob kaasa ka kiusatuse.

"Pihtimus" on rahulik ja sümpaatne mõtisklus selle üle, mis on lubatav ning mis lubamatu alal, kus kõrvuti on nii vaimuliku kui ka ilmaliku elu reeglid. Selle Gruusia - Eesti koostööfilmi valmimist vedas Eesti vaatajale juba tuttav tandem - režissöör Zaza Urušadze ja produtsent Ivo Feldi käe all valmis ka seni rahvusvaheliselt hinnatuim Eesti mängufilm "Mandariinid" (2013), mis nomineeriti nii Kuldgloobusele kui ka Oscarile.

Zaza Urušadze suri 7. detsembril 53-aastasena. Tema neljas täispikk mängufilm, Eestiga koostöös tehtud "Mandariinid" nomineeriti Ameerika filmiakadeemia auhinnale ja Kuldgloobusele parima võõrkeelse mängufilmi kategoorias.