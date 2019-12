Siim-Tanel Annuse näitus "Läbiminek" seob aastatepikkust loomingut

Näituse tunnusvisuaalis asub kunstnik enda tekitatud tuleringi keskel, liikudes siis läbi aja viimaste teosteni, kus tule asemel keerleb värv. Siim-Tanel Annus ise ütleb, et näitus püüab siduda omavahel kokkukõlavaid momente tema loomingus. Praegu töötab kunstnik sarjaga "Genesis ehk maailma loomine".

"Andri Ksenofontov ütles ilusasti ühe teise sarja puhul, mis on "Tornid taevasse", et Jumala käes on nöör ja mina olen nööri otsas. Jumal keerutab mind. See oli päris tabav võrdlus," lausus Annus.

Näitus Adamson-Ericu muuseumis on avatud kuni 1. märtsini.