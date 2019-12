Lauri Kaare "Tõest ja õigusest": see võiks vabalt olla mõni John Fordi vestern

"Ringvaate" stuudios oli filmikriitik Lauri Kaare, kes kommenteeris Tanel Toomi "Tõe ja õiguse" pääsemist parima võõrfilmi Oscari eelvalikusse. Ta nimetas seda täiesti pööraseks saavutuseks ja märkis, et kuigi selles on ehteestlaslik, siis on samas selles palju just vesternile omaseid elemente, mis võiks kõnetada filmiakadeemikuid.

"Kui sa võtad, et 91 riiki valisid parima nende filmide seast, mis kodumaal oli valmistatud, et näha, kas see jääb filmiakadeemikute sõelale või mitte, siis 81 nendest on pidanud nutuvõru ümber suu pidanud leppima sellega, et nad vähemalt esitasid, aga edasi eelvalikusse pääses 10 riiki," rääkis Kaare.

"Sealhulgas tibatillukene Eesti oma "Tõe ja õigusega", mis on ikka täiesti pöörane saavutus, kui sa arvestad, et me peame seal rinda pistma neljakordse võõrfilmi-Oscari võitja Hispaania ja venelaste-prantslastega," lisas ta.

Kümnest eelvalikusse pääsenust selguvad viis nominenti 13. jaanuaril. Režissöör Tanel Toom ja Ivo Felt alustasid tema sõnul reedel teekonda Los Angelese poole, et seal filmi linastustel lähemalt nominentide teatavakstegemise eel tutvustada ja n-ö kampaaniat teha.

"Kõiki olemasolevaid pöidlaid tuleb hoida, et see ikkagi mahuks sinna. Sul on kümme riiki, mis panustavad sellesse, et võimalikult palju akadeemikuid nende filme näeksid. Aga kui sul on linastusele välja panna lisaväärtused, siis miks mitte noor särava silmaga lavastaja ja stsenarist."

Kaare märkis, et ta ei ole esimene, kes võrdleb Toomi linateost vesterniga. "Kui sa vaatad tema lavastatud ja meister Rein Kotovi üles võetud kaadreid – see võiks vabalt olla mõnest John Fordi vesternist."

Kui võtta veel Pearu ja Andrese vastasseis sealsamas kõrtsis, siis selles on midagi, mis on väga õnnestunud. Ta on nii Eesti, et soontes voolab puhas takk, aga samas see kahe kivi omavahel kemplemine on sama hästi mõistetav ka mis tahes muu rahvuse esindajale."

Eesti vaatajad näevad "Tõde ja õigust" 1. jaanuaril, kui see teeb ETV ekraanil oma teleesilinastuse.