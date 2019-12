Kultuuriportaal soovitab: "Abielu Itaalia moodi" ETV2-s

Igihaljas ja klassikastaatusesse tõusnud melodraama, mille aluseks on ka Eesti lavalaudadel mitmeid kordi mängitud Eduardo de Filippo näidend "Filumena Marturano". "Abielu Itaalia moodi" võib vaadelda kui kurbnaljakat mosaiikpilti ühest kirglikust kuid omapärasest kooselust, kus kõigele halvale, mida üks pikaleveninud suhe kaasa toob, võidab siiski armastus.

Kaunis ja kirglik Filomena (Sophia Loren) ja egotsentrikust elupõletaja Domenico (Marcello Mastroianni) kohtuvad esimest korda sõja ajal lõbumajas, kus naine armub mehesse esimesest pilgust. Paar aastat hiljem kohtuvad nad juhuse tahtel uuesti ja otsustavad kokku jääda, kuid mehe soovil mitte abielluda. Nende kakskümmend aastat kestev suhe on täis kirglikku armastust ja ääretut vihkamist.

Aastate jooksul on Filomenal erinevate meestega sündinud kolm poega, kellel on vaja majanduslikku tuge ja ausat nime, ning selle kõige saamiseks peab mees lõpuks naisega abielluma. Nüüd võtab Filomena appi drastilised meetmed, et Domenico lõpuks temast ausa naise teeks.

Legendaarse režissööri Vittorio De Sica ("Jalgrattavargad", "Umberto D.") mängufilm pälvis imetlust nii Euroopas ja Ameerikas, aga suuresti ka Nõukogude Liidus, kus Sophia Loreni vastuokslikus, kuid siiras Filumena tegelaskujus nähti eestkostjat nõukogude naise ülekohtusele elule. Loreniga kaheteistkümnes filmis koos mänginud Marcello Mastroianni teeb vastutusest eemalehiiliva dändina ühe oma karjääri varjundirikkama rolli.

Filumena roll tõi Lorenile parima näitleja Oscari nominatsiooni. Linateos ise jagas aga parima võõrkeelse filmi Kuldgloobuse auhinda veel kahe mitteinglisekeelse filmiga "Sallah" ja "Roheliste silmadega tüdruk".

Film "Abielu Itaalia moodi" ("Matrimonio all'italiana") on ETV2 eetris 25. detsembril kell 23.30.