Kultuuriportaal soovitab: "Kusama. Lõpmatus" ETV2-s

Yayoi Kusama on üks maailma tuntumaid kunstnikke, kelle tööd on lummanud publikut üle kuue aastakümne. Meisterlikkusega, mis kompab pidevalt piire, on ta kõhklematult liikunud maalikunsti ja skulptuuri, kunsti ning disaini, ida ja lääne vahet. Eraelus on Kusamal aga tulnud maadelda suurte raskustega, alates kasvuaastatest probleemses peres Teise maailmasõja aegses Jaapanis ja 60. aastate kunstimaailma seksismist ning rassismist kuni vaimuhaiguseni. Heather Lenzi dokumentaalfilm loob inspireeriva ja põneva portree tõelisest ellujääjast ning maailma juhtivast kunstnikust.

"Kusama. Lõpmatus" on ETV2 eetris teisipäeval, 24. detsembril kell 21.30 ning on hiljem ka järelvaadatav.