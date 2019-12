Valgas 1980. aastatel tehtud amatöör-märulifilmid jõudsid DVD-le

1980. aastatel tegutses Valgas üks väheseid läänelikke action-filme vändanud amatöörfilmistuudioid Eestis. Filmitrustil Hallitus oli side Tallinnas tegutsenud kurikuulsa Päratrustiga. Kuna üks Hallituse filmidest on nääride ajal valminud Jõulumuinasjutt, siis sai tänavusteks jõuludeks kokku filmitrusti loomingut ja ideid tutvustav DVD.

See 1986. aastal vändatud Jõulumuinasjutt pole lastefilm. Mustvalge tummfilm kajastab jõuluvanade rasket teekonda laste juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Püüab üks NATO sõjaväelane neid kinni ja üks veetõke oli seal - krokodilliga võitlus. Siis oli kõrtsistseen Saloonis," meenutas filmitrusti Hallitus liige Kalmer Aunapu. "Action-filme tegime ja ulmefilme tegime - proovisime mitmeid žanreid. Isegi animatsioone panime mõnes mõttes sinna sisse. Mina kasutasin 2x8 kaamerat. See on kaamera, kus võetakse edasi-tagasi topelt filmi peale, pärast lõigatakse film lahti. Ise pidi ilmutama, ise monteerisime."

1980. aastate keskel Valgas ja selle lähistel tegutsenud filmitrust jõudis vändata kuus põhifilmi, mis nüüdseks on digitaliseeritud ja hiljem ka helindatud. Trusti tuumiku moodustasid Kalmer Aunapu, Tiit Ambos ja Tõnis Asson.

"Kui Tallinnas õppisin, sai [Hardi] Volmeriga koos neid Päratrusti filme tehtud. Sealt tuli pisik sisse ja kogemused selliste filmide tegemiseks. Selliseid amatöörfilme me ühelgi festivalil küll ei näinud. Tehti reisifilme ja kergemaid žanreid. Kuid selliseid stsenaariumiga läänestiilis action-filme ei hakanud küll silma," rääkis Aunapu.

Hallitus tähendas võitlust tollase halluse vastu. Põrandaalune filmitrusti tegevus polnud, kuid kunagise Valga riigipanga hoone juures filmides sekkusid võtteisse kord miilitsad.

"Siin ulmefilmi filmides kutsuti üle tee asunud pangast välja miilitsad., Meid viidi miilitsasse filmitegemise käigus. Ja peeti väga halvaks tooniks, et noortele halba eeskuju andes tegelema ilma kooskõlastamata riigipanga läheduses filmimisega," lausus Aunapu.

Et Hallitus esitles oma loomingut vaid kitsas ringis, ei teadnud üldsus enne DVD valmimist üldse, et Valga tänavail ja linna lähistel on kunagi action-filme tehtud.

"Vaba vaim tähendab seda, et inimesed teevad nende tehniliste võimaluste piires, mis neile on antud, seda, mida nad tahavad teha," märkis DVD koostaja Hanno Valdmann.

Mis Hallitust huvitas? Ühes filmis saabub kolonel Smith, kes teeb "ühes suures heas riigis" paksu pahandust. "11 hemorroidi" aga keskendub päevakohastele sketšidele. Rohkem kui kolme aastakümne tagused lood on nüüd leitavad ka YouTube`is.