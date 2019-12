Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi pälvis Tiina Kirss

Tiina Kirssi tunnustati tema 2018. aasta ilmunud essee- ja artiklikogumiku "Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid" eest. Mälestusfondi kolleegiumi ühe liikme Sirje Oleksi sõnul on Tiina Kirss Ivar Ivaski kombel kaitsnud oma akadeemilised teaduskraadid USA-s, kuid viimased kümme aastat töötanud Tartu ja Tallinna ülikoolides, õpetades näiteks võrdlevat kirjandusteadust, Eesti kultuurilugu, naisuurimuslikke kursusi jm. "Raamatus "Sõel" on käsitlusi kirjandusest ja kultuuriloost nii Eestis kui maailmas, eestlaste elulugude lähilugemisi ja artikleid humanitaarteaduste olukorrast Eestis. Kõik need kirjutised esitavad autorit kui süvenemisvõimelist, suurepärase kirjandusliku kuulmisega teadlast, kes suudab näha ajalugu ja inimsaatusi laiemas kontekstis," selgitas Olesk.

Tänukõnes Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi kättesaamisel 19. detsembril peatus Tiina Kirss oma esimestel kohtumistel ja kokkupuudetel nii Ivar kui Astrid Ivaskiga. Ta meenutas kohtumisi Kotkajärve metsaülikoolis, Ivaski Balti eleegiate neljakeelseid lugemisi (eesti, läti, leedu ja inglise) ja regulaarset kaastööde kirjutamist Ivaski toimetatud ajakirjale World Literature Today.

Ivar Ivaski stipendiumi asutas Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Ivar Ivaski (1927–1991) abikaasa, läti luuletaja Astrid Ivask (1926–2015) ja sellega toetatakse kahe aasta jooksul ilmunud parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit. Ivar Ivaski mälestusfondi kolleegiumisse kuuluvad pärast Astrid Ivaski lahkumist Jüri Talvet, Janika Kronberg ja Sirje Olesk.

Varem on mälestusfondi stipendiumi pälvinud Jüri Talvet (2002), Toomas Paul (2004), Hasso Krull (2006), Ain Kaalep (2008), Triin Soomets (2010), Tõnu Õnnepalu (2012) ja Katre Talviste (2014). 2016. aastal stipendiumi välja ei antud ja 2017. aastal pälvis stipendiumi Aare Pilv raamatu "Kui vihma saab läbi. Mälestisi ühest ajastust (2007–2015)" eest.

Tiina Kirsi raamatu "Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid" on kirjastanud EKSA. Raamatu koostas Aija Sakova, toimetas Katrin Raid ja kujundas Merle Moorlat.