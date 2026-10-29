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Sadu avaldas albumi "Teine vaatus"

Muusika
Sadu
Sadu Autor/allikas: Martin Kosseson
Muusika

Ansambel Sadu avaldas neljapäeval, 29. oktoobril oma teise albumi pealkirjaga "Teine vaatus".

Folki, poppi ja maailmamuusika elemente ühendava ansambli teine album koosneb 11 loost ning on esimese albumi mõtteline jätk.

"Kui "Probleemid paradiisis" oli meie esimene ühine katsetus sellest, kes Sadu olla võiks, siis "Teine vaatus" on justkui teadlikum versioon meist. Kindlus öelda, et see on Sadu. Oleme selle aastaga muusikaliselt palju kasvanud. Lüüriliselt proovisin ma teise albumi puhul sügavamale minna kohtadesse, kus olime juba käinud, aga ka kirjutada teemadel, mida polnud jõudnud veel puudutada," sõnas bändi laulukirjutaja, kitarrist ja produtsent Frederik Küüts.

"Olgu öeldud, et mõni lugu võtab end albumil tõsisemalt kui teine. Liikusime vaheldumisi tõsisematel ja lõbusamatel radadel, kuid tunnen, et jõudsime igati loogilise tervikuni. Suurim muutus kõlaliselt on see, et kõik albumi trummipartiid on trummar Robert Lehe poolt otse sisse mängitud," lisas ta.

Bändi debüütalbum "Probleemid paradiisis" ilmus 13 kuu eest, 2025. aasta septembris. Debüütsingel aga 19 kuu eest, 2025. aasta märtsis. Debüütalbumiga viidi 2026. aasta Eesti muusikaauhindadelt koju kolm preemiat. Albumit esitletakse jaanuari alguses suurkontserdil Tallinnas.

"See sõit on olnud ikka täiesti pöörane! Alles aasta tagasi andsime oma esimese kontserdi ja nüüd, oma teisel tegutsemisaastal, anname välja juba teise albumi. Oleme selle ajaga jõudnud anda pea sada kontserti ja kogenud nii palju rohkem, kui oleksime osanud ette kujutada. Kõige selle juures on eriti äge, et loominguline hoog pole hetkekski raugenud ja albumitäis uusi lugusid on teie ees," sõnas üks bändi solistidest Sandra Sillamaa.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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