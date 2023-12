Ivar Ivaski Mälestusfondi stipendiumi pälvis Rein Veidemann

Ivar Ivaski allfondi halduskogu liikmed Sirje Olesk, Jüri Talvet ja Janika Kronberg leidsid üksmeelselt, et tavapäraste kriitikakogumike kõrval on Rein Veidemanni 2022. aastal ilmunud elutöökogumik "Järjehoidja" muljetavaldav mahult, pilkupüüdev välimuselt ja tuumakas sisult. Raamatu 770 leheküljel leiavad tähestiku järjestuses koha suur osa eesti klassikutest ja kaasaegsetest kirjanikest, nende hulgas on ka kriitikuid, kirjandusteadlasi ja tõlkijaid. Kokku 122 eesti keeles sõna­seadjat Koidulast ja Kreutzwaldist Mehis Heinsaare ja Katrin Johansonini.

"Rein Veidemanni tuumakas teos pakub nii lugemismõnu kui on kasutatav ka käsiraamatuna. Tegemist on kõrgelt hinnatava panusega lugemisoskuse kasvatamisel ja kirjanduse juurde juhatamisel," leidis kirjandusteadlane Janika Kronberg.

Rein Veidemann on olnud valiv, enesele truuks jääv kriitik, kes ei pelga pateetikat ega salga maha kõrgeid ideaale. Tema mitmekülgne tegevus nii kriitiku, uurija kui ka loovkirjanikuna on olnud ennekõike rahvuskultuuri tähenduse otsimine ja analüüsimine laias ajaloolises perspektiivis.

Veidemann on kirjutanud: "Kirjanduskriitika, nagu üldse kunstikriitika funktsioon on vahendada ja analüüsida väärtushoiakuid, kommenteerida teoseid, avada nende olemust, tausta ja langetada hinnanguid ning seeläbi lülitada teosed omavahelisse dialoogi. Kirjanduskriitika on kirjanduse teadvustamine. Mis jääb või jäetakse kõrvale, seda pole aktuaalselt ka olemas. Nõnda siis on kriitika ühtlasi kirjanduse ja kogu kunstikultuuri aktualisatsioon. Kriitika on kirjanduse(le) nime otsimine".

Ivar Ivaski stipendiumi asutas Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Ivar Ivaski (1927–1991) abikaasa, läti luuletaja Astrid Ivask (1926–2015) ja sellega toetatakse kahe aasta jooksul ilmunud parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.

Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi on varasemalt pälvinud Jüri Talvet (2002), Toomas Paul (2004), Hasso Krull (2006), Ain Kaalep (2008), Triin Soomets (2010), Tõnu Õnnepalu (2012) ja Katre Talviste (2014), Aare Pilv ( 2017), Tiina Ann Kirss (2019), Kalle Käsper (2021).

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ivar Ivaski Mälestusfondi halduskogusse kuuluvad kirjandusuurijad Sirje Olesk, Janika Kronberg ja Jüri Talvet.