Jaan Krossi kirjandusauhinna pälvis Rein Veidemann

Võttes arvesse kolme viimase aasta jooksul ilmunud teoseid, otsustas Jaan Krossi kirjandusauhinna viieliikmeline žürii koosseisus Tiit Aleksejev, Toomas Haug, Janika Kronberg, Johanna Ross ja Jaan Undusk anda seekord auhinna kirjanikule ja kirjanduskriitikule Rein Veidemannile kogumiku "Järjehoidja" (EKSA 2022) ja tagasivaatavalt romaani "Lunastatud" (EKSA 2020) eest.

""Järjehoidja" koondab ajavahemikul 2000–2022 ilmunud või kirjutatud valikut Rein Veidemanni arvustustest, tähtpäevakõnedest ja järelehüüdeist. Tavapäraste kriitikakogumike kõrval on Rein Veidemanni "Järjehoidja" muljetavaldav mahult, pilkupüüdev välimuselt ja tuumakas sisult. Raamatu 770 leheküljel leiab tähestiku järjekorras koha 122 eestikeelset sõnaseadjat Koidulast ja Kreutzwaldist Mehis Heinsaare ja Katrin Johansonini. Veidemanni mahukas kriitikategu pakub nii lugemismõnu kui mäluvärskendust ning on kasutatav käsiraamatuna igaks elujuhtumiks, millel on tegemist eesti kirjanduse ja keelega," kommenteeris žürii.

"Pole ilmselt teist elavat arvustajat, kes oleks nii tundlikult ja omakasupüüdmatult otsinud eesti kirjanduses kõike, milles on annet, pühendumust, tööd ja tulemust," seisis veel avalduses.

Jaan Krossi kirjandusauhinna asutasid kirjaniku pärijad 2010. aastal, selle esimene laureaat oli Ain Kaalep. Eelmisel aastal pälvis auhinna Katrin Laur. Auhinda annab välja Eesti Kirjanike Liit ja viimastel aastatel on seda rahastanud Maria Mägi advokaadibüroo.