Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

19. veebruaril anti Tallinnas Kirjanike Maja Musta laega saalis üle Jaan Krossi nimeline auhind, mille pälvis tänavu ajaloolane Mart Kuldkepp.

Žürii koosseisus Linda Kaljundi, Eneken Laanes, Raili Marling, Sirje Olesk ja Tõnis Vilu (esimees) otsustas, et sel aastal pälvib Jaan Krossi auhinna ajaloolane Mart Kuldkepp  raamatu "Põhjamaine Eesti: Rahvusriigi sünd" (2024).

Žürii ütles auhinnatud raamatu kohta, et see on nüansirohke uurimus igati jaankrossilikul teemal – Eesti rahvuse ja riigiloome kujunemisaeg ja ideestik. "Uurides Eesti riikluse ja identiteedi ning neid kujundanud inimeste ja võrgustike ajalugu, liigub raamat ühtaegu nii kohalikul kui rahvusülesel tasandil. Mõtestades Eesti riigi ja eestluse kohta maailmas suhete kaudu Põhjamaadega, teeb see Eesti ajaloo kõnekaks ka laiemas, rahvusvahelises plaanis," selgitasid nad, lisades, et Kuldkepp on märkamatult kujunenud mitte ainult üheks kõige mõjukamaks Eesti ajaloolaseks, vaid on lisanud rahvusriigi väljakujunemise loole märkimisväärse annuse mitmeplaanilisust, osutades seda kujundanud ideede ja inimeste kirevusele ja keerukusele. 

Jaan Krossi auhinna asutasid kirjaniku pärijad 2010. aastal. Vastavalt statuudile määratakse see viimase kolme aasta jooksul ilmunud teose eest, mis kannab "Krossi mitmekülgsele loometegevusele iseloomulikke eetilisi ja esteetilisi suundumusi".

Möödunud aastal pälvis auhinna Sveta Grigorjeva luulekogu "Frankenstein" eest.

Toimetaja: Kaspar Viilup

