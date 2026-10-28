Otse: Eesti ja Soome ühisele telekultuurikogemusele pühendatud fookuspäev

Teletornis toimub 29. oktoobril fookuspäev "Välismaine nõukaaeg", millega tähistatakse Eesti ja Soome ringhäälingu 100. juubeliaastat ning tehakse kummardus legendaarse Eesti–Soome telemälumängu "Naapurivisa" 60. aastapäevaks. Kogu fookuspäeva saab ERR-i kultuuriportaalist jälgida otsepildis.

Otseülekanne fookuspäevast algab kell 16.00 ning "Naapurivisa" algab kell 18.30.

Vaata ülekannet siit:

Sündmus toob kokku tuntud kultuuritegelased, ajakirjanikud ja meediaeksperdid mõlemast riigist, et meenutada Soome televisiooni erilist tähendust Eesti ühiskonnas ning arutleda ringhäälingu rolli üle minevikus, tänapäeval ja tulevikus.

Nõukogude ajal oli Soome televisioon paljude eestlaste jaoks palju enamat kui meelelahutus. See oli aken läänemaailma, mille kaudu jõudsid Eesti kodudesse uudised, muusika, filmid, reklaamid ja teadmised elust teisel pool raudset eesriiet. Soome televisioon mõjutas tervete põlvkondade maailmapilti, kultuurilisi eelistusi ja arusaama vabast ühiskonnast.

Fookuspäev "Välismaine nõukaaeg" kutsub vaatama tagasi sellele erakordsele ajastule ning mõtestama Eesti ja Soome ühise telekultuuri mõju kahe naaberrahva suhetele.



Tuntud kultuuritegelased ja meediaeksperdid meenutavad ühist teleajalugu



Fookuspäeva avavad Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi ja Tallinna Teletorni juhatuse liige Kertu Saks. Tervitussõnad ütleb Soome suursaadik Eestis Hannu Heinonen.

Vestlusettekannetes käsitletakse Soome televisiooni mõju Eesti kultuurile ja ühiskonnale, kahe riigi ringhäälingu ajaloolisi kokkupuutepunkte ning avalikõigusliku meedia tulevikku.

Dokumentalist ja produtsent Kiur Aarma ning filmilavastaja Jaak Kilmi räägivad lääne popkultuuri mõjust nõukogude aja lastele ja Soome televisioonist kui aknast maailma, mida toonased võimukandjad ei suutnud täielikult sulgeda.

Soome Instituudi juhataja ja pikaajalise YLE ajakirjanikukogemusega Hannele Valkeeniemi vaatleb Eesti ja Soome raadio- ning televisioonisidemete kujunemist viimase sajandi jooksul.

ERRi juhatuse esimees Erik Roose ja Yle strateegiadirektor Mika Rahkonen arutlevad avalikõigusliku meedia tuleviku, väljakutsete ja ühiskondliku rolli üle Eesti ning Soome vaatenurgast.

Ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane meenutab Eesti ja Soome ühise telekultuuri hiilgeaegu ning käsitleb infosõja olemust minevikus ja tänapäeval. Tallinna Ülikooli meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar avab kahe riigi ühist telekultuurikogemust teadlase pilgu läbi.



Vestlusi juhib Kertu Saks.



Legendaarne "Naapurivisa" naaseb uues kuues 60 aastat hiljem



Fookuspäeva üheks erilisemaks hetkeks kujuneb kummardus legendaarsele Eesti - Soome telemälumängule "Naapurivisa", mis jõudis mõlema riigi teleekraanidele 1966. aastal. Selleks kujundatakse Teletorni 22. korrusel asuv restoran ajastuhõnguliseks telestuudioks, kus kohtuvad Eesti ja Soome võistkonnad.

Eesti võistkonnas osalevad armastatud saatejuht ja muusik Reet Linna, meediateadlane Andres Jõesaar ning ERRi noortesaate "Nova" toimetaja Katriin Lepik.



Soome võistkonda kuuluvad kauaaegne Yle uudisteankur ja ajakirjanik Matti Rönkä, Helsingi Ülikooli tudeng Jenna Karjalainen ning Tallinna Ülikooli soome keele külalislektor Maija Elina Yli-Jokipii.

Mälumängu juhivad Raul Rebane ja Soome saatkonna meediakoordinaator, ajakirjanik Marjo Näkki.

Erilise ajaloolise järjepidevuse loob asjaolu, et võistkonnad suhtlevad oma emakeeles. Tõlget ei kasutata, sest naaberrahvaste vaheline keeleline ja kultuuriline lähedus oli ajaloolise saate üks iseloomulikke jooni.

Piduliku mälumängu lõpetab Reet Linna ja Robert Linna muusikaline etteaste.