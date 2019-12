Luuletajad ja laulikud tähistavad Henrik Visnapuu 130. sünnipäeva

Kell 16 loevad ja laulavad kirjanike majas Visnapuu ja oma luulet eesti poeedid-trubaduurid: Maarja-Liis Mölder, Wimberg, Jürgen Rooste, Asko Künnap, Kaur Riismaa, Kalev Vapper, Karl Kuusk, Erik Juhandi, Adam Cullen, Tallinna luulesündmuste vedaja Jaan Keskel jt.

Lisaks kutsuvad korraldajad Luunja vald – kelle eestvedamisel toimuvad Visnapuuga seotud sündmused aastaringi – ja Eesti Kirjanike Liit 2. jaanuaril üle Eesti igal pool lugema Visnapuu värsse. "Mida enam leiame aega luulele ja oma keelele, ta ärevamale-elusamale servale, seda rohkem tegeleme teadlikult oma kultuuri ja olemasoluga," ütles üks korraldajaist Jürgen Rooste.

"Kes iganes sel päeval Visnapuu-teemalise sündmuse korraldab või seda muudmoodi tähistab, andke meile teada postitades Facebookis leheküljel "Henrik Visnapuu aasta" või kirjaga armastatudpoeet@hotmail.com. Facebooki võib postitada ka oma Visnapuu-ainelisi luuletusi või laule," kutsuvad Visnapuu päeva korraldajad üles.

"Henrik Visnapuu on üks luule põnevamaid-põlevamaid tähti, kelle elu ja tekstide kaudu saame rääkida suure jupi me aja- ja kultuuriloost. Visnapuu-aasta on hea võimalus heita pilk eestlase hinge ning uurida seda, kust me tulnud oleme ja kuidas me värss üldse kulgeb, keda see üldse veel huvitab," lisas Rooste.