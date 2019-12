Eesti keeles ilmus nobelist Kazuo Ishiguro romaan "Kui me olime orvud"

Kirjastus Varrak avaldas Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Kazuo Ishiguro viienda romaani "Kui me olime orvud". Teose tõlkis Aet Varik, kunstnik on Britt Urbla Keller.

Sünopsis:

Romaan "Kui me olime orvud" paiskab detektiiv Christopher Banksi keset Teise maailmasõja eelõhtul Jaapani vägedest okupeeritud Shanghai karmi reaalsust. Shanghai on ühtlasi Christopher Banksi lapsepõlvelinn, kus jäid kadunuks tema mõlemad vanemad: ema, kes avameelselt kritiseeris brittide laastavat oopiumiäri Hiinas, ja ka isa, kes töötaski muuhulgas just oopiumiäriga tegelevas suurfirmas.

1937. aastal naaseb detektiiv Shanghaisse, et alustada kadunud vanemate otsinguid. Nagu Ishiguro puhul tihtipeale, märkab lugeja üsna pea, et Banks pole kuigi usaldusväärne jutustaja – piirid tema sisemaailmas valitseva kaose ja ümbritseva segaduse vahel kipuvad hajuma. Valusa lõpplahenduseni jõuab peategelane Shanghai põlevates vaestekvartalites, mis sarnanevad pigem painajaliku unenäoga. Ishiguro loomingu üheks läbivaks teemaks on elust välja lõigatud või sügavale maetud saladused, mille toob päevavalgele juhuslik, kuid ometi vältimatu kokkupuude mõne teise elu valupunktidega.

Varem on eesti keeles ilmunud Ishiguro romaanid "Päeva riismed" (1994), "Mägede kahvatu terendus" (2000), "Hõljuva maailma kunstnik" (2000), "Nokturnid: viis lugu muusikast ja hämarusest" (2011) ja "Maetud hiiglane" (2017). Nobeli kirjanduspreemia pälvis Kazuo Ishiguro 2017. aastal, 1989. aastal on ta pärjatud ka Bookeri preemiaga.