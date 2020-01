Aasta filmikriitik Aurelia Aasa: Eesti filmide valik on läinud aasta-aastalt rikkalikumaks

Aurelia Aasa ütles ERR-ile antud intervjuus, et möödunud filmiaasta oli väga mitmekesine. "Seda näitab kogu filmivalik, oli väga kirev lühifilmide aasta, millel läks ka festivalidel väga hästi, ning ka dokumentaalfilmid jõudsid rahva südamesse, mis on väga äge tendents," mainis ta ja tõi välja, et Neitsi Maali viie nominendi hulgast on tal eriti hea meel ka "Vanamehe filmi" üle. "Valik on läinud aasta-aastalt rikkalikumaks."

Tema sõnul pälvis Neitsi Maali just "Tõde ja õigus", kuna film suudab haarata nii publikut kui ka kriitikuid. "Ma arvan, et selle taga on kindlasti need teemad, mida "Tõe ja õigus" puudutab ning tänases ühiskonnas näeme me eriti palju, et iga inimene otsib oma tõde ja õigus, mis tegelikult tähendab, et see tammsaarelik konflik on ka tänases ühiskonnas olemas."