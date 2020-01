Kumu filmitalv algab ebatavalise armastusavaldusega

USA režissööri Jeremy Workmani filmi "Maailm jalge ees" peategelane Matt jättis oma töökoha, müüs ära korteri ja on juba kaheksa aastat elanud vagabundi elu, jalutades New Yorgi lõpututel tänavatel, parkides, kalmistutel, randades – kõikjal, kuhu pääseb jalgsi. Ta satub ebatavalistesse paikadesse ja kohtub värvikate inimestega, kogedes iga päev selle hiiglasliku metropoli positiivset energiat.

Vaimukas linateos on korraga armastusavaldus New Yorgile ja meeldetuletus meile kõigile, kui vähe on vaja selleks, et tunda elust rõõmu ja avastada kogu aeg midagi uut.

8. jaanuaril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse aastaid New Yorgis elanud ja töötanud ajakirjanik Neeme Raud.

Hooaeg jätkub mulluse Pärnu filmifestivali auhinnafilmide seansiga. Ekraanile jõuavad festivali võidufilm "Summa" ja parim lühifilm "Radwan". Esimeses veedab 90-aastane Poola kunstnik Andrzej Strumiłło maalilises looduses oma vanduspäevi, kui talle tuleb külla noor naiskunstnik, kes alles otsib elu mõtet. Teine portreteerib Poola karismaatilist filmi- ja teatriheliloojat Stanisław Radwanit, kes ammutab inspiratsiooni inimesi ümbritsevatest argihelidest.

Kreeklanna Marianna Economou tragikoomilises filmis "Tomatid ja Wagner" viskavad väljasureva külakese elanikud kinda Kreekat räsivale majanduskriisile, kasvatades mahedalt väga vana tomatisorti, mille kasvu ergutatakse Wagneri muusikaga. Kas masstootmisele orienteeritud maailm aga vajab sellist eksklusiivset kaupa? Linateos esindas Kreekat ka tänavusel mitteingliskeelse filmi Oscari võistlusel.

Ameeriklase Rob Garveri film "Seda ütles Pauline Kael" portreteerib legendaarset kriitikut, kelle arvamust ootas ja kartis kogu ingliskeelne filmimaailm. "Rituaalid vees" elab kaasa Snorri Magnússonile, kes ujutab Islandi lumiste mägede vahel imikuid, pannes nad nagu muuseas sukelduma ja oma peopesal seisma. Hea tuju on garanteeritud!

Kirjanik Tove Jansson ja kunstnik Tuulikki Pietilä veetsid 25 aastat oma suvesid Soome lahes asuval tillukesel Klovharu saarel, kaasas filmikaamera. Soome režissöörid Kanerva Cederström ja Riikka Tanner on toona filmitust kokku pannud poeetilise linateose "Haru, üksildaste saar".

Kunsti- ja arhitektuuriteemalistest filmidest jõuavad ekraanile Sydney ooperimaja projekteerinud Taani arhitekti Jørn Utzoni, Lõuna-California modernistlike kõrbevillade autori Richard Neutra, Maailma Kaubanduskeskuse ja paljude teiste kõrghoonete ehitusinseneri Leslie E. Robertsoni, abstraktse kunsti eelkäija Hilma af Klinti ja Euroopa värvifotograafia pioneeri Harry Gruyaerti portreed.

Kokku jõuab talvisel hooajal ekraanile 13 dokumentaalfilmi. Hooaeg lõpeb 25. märtsil, kui linastub Kanada film "Antropotseen. Inimese ajajärk", mis vaatleb, kuidas inimkond on muutnud meie planeedi atmosfääri ja bioloogilist mitmekesisust. Visuaalselt lummavas linateoses on ülesvõtteid kõigilt kuuelt kontinendilt.